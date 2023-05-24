Зеленський: на засіданні Ставки обговорювали авіацію з «урахуванням переходу на нові типи літаків»

Президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки головнокомандувача заявив про роботу над концепцією розвитку української авіації з «урахуванням переходу на нові типи літаків».



«Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо», – написав він у телеграмі.



За його даними, учасники засідання Ставки від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів, також роаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва.

Україна давно просила у союзників надати сучасні літаки, зокрема американські F-16, але отримувала відмову.

Уряд Великої Британії 15 травня заявив, що влітку почне навчати українських пілотів. Це була перша офіційно оголошена програма навчання українських пілотів на західних винищувачах. Тоді про надання літаків ще не йшлося.

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Після зустрічі президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського 21 травня стало відомо, що Байден обговорив підтримку Сполученими Штатами спільних зусиль із союзниками та партнерами щодо навчання українських пілотів управлінню винищувачами четвертого покоління, такими як F-16.

У Міністерстві оборони України натякнули, що винищувачі F-16 можуть почати патрулювати українське небо вже цієї осені.