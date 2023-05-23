Німецький уряд оновив список обладнання, наданого Україні

Німеччина надала Україні додаткові вантажівки, системи розмінування та безпілотники – про це йдеться в оновленому переліку військової допомоги, оприлюдненому німецьким урядом 23 травня.

Серед доданих пунктів вже наданого обладнання:

радар протиповітряної оборони TRML-4D

2 додаткових мостоукладальних танків BEAVER

3 мобільних і захищених систем розмінування

54 розвідувальних дрони VECTOR

8 розширень діапазону частот для антидронових пристроїв

6 автомобілів для охорони кордону

1 система для комунікаційного сканування та створення перешкод

2 вантажівки 8x6 з 20-ма контейнерами

5 тягачів 8x8 HX81 (замість 12-ти) із 12 напівпричепами

8 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи)

34 пікапи

8 вантажівок Zetros

За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, в цілому ця країна з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».

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Після початку повномасштабної війни Росії з Україною країни НАТО посилили військову допомогу Києва. США вже виділили на підтримку України понад 70 мільярдів доларів, Велика Британія – майже 10 мільярдів.

Німеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси. Це найбільший пакет допомоги Німеччини від початку війни Росії проти України.