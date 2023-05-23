Україна отримала четвертий транш 1,5 млрд євро від ЄС

Єврокомісія оголосила про надання Україні четвертої виплати у розмірі 1,5 млрд євро у рамках пакета макрофінансової допомоги за 2023 рік.

Як повідомляє пресслужба комісії, ця підтримка допоможе Україні продовжувати виплачувати зарплати та пенсії та підтримувати роботу лікарень, шкіл та забезпечувати житло для переселенців.

«Це також дозволить Україні забезпечити макроекономічну стабільність і відновити критично важливу інфраструктуру, зруйновану Росією під час її загарбницької війни, таку як енергетична інфраструктура, системи водопостачання, транспортні мережі, дороги та мости», – зазначають в Єврокомісії.

Як додають у ЄС, цей платіж здійснили після того, як у квітні встановили, що Україна продовжує «досягати задовільного прогресу в імплементації узгоджених умов політики та дотримувалася вимог щодо звітності, спрямованих на забезпечення прозорого та ефективного використання коштів».



Український уряд 23 травня підтвердив отримання четвертого траншу у розмірі 1,5 млрд євро. Таким чином, у 2023 році до Державного бюджету України надійшло вже 7,5 млрд євро пільгових коштів від ЄС. Загальний обсяг фінансування за цією програмою сягає 18 млрд євро.

У Кабміні додають, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за програмою масштабної макрофінансової допомоги на цей рік сягає 18 мільярдів євро. Перші 3 мільярда євро Україна отримала в січні.

Пакет допомоги Україні на 2023 рік на суму 18 млрд євро – кредити з десятирічним пільговим періодом. Цей пакет допомоги призначений у тому числі для фінансування невідкладних потреб України та відновлення критично важливої інфраструктури країни.