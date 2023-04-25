Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

ЄС надає Україні додаткові 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

За словами Урсули фон дер Ляєн, блок продовжить підтримувати, поміж іншого, роботу інституцій та інфраструктури України

Європейський Союз 25 квітня надав Україні додаткові 1,5 мільярда євро допомоги, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 25 квітня.

«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги», – заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, блок продовжить підтримувати, поміж іншого, роботу інституцій та інфраструктури України.

Читайте також: Боррель: ЄС надав понад 66% 1-го траншу на боєприпаси. Кулеба закликає швидше надати другий

Міністерство фінансів також підтвердило отримання траншу у вівторок. Як нагадують у Мінфіні, загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за програмою масштабної макрофінансової допомоги на цей рік сягає 18 мільярдів євро. Перші 3 мільярда євро Україна отримала в січні.

«Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету», – заявили в уряді.

Пакет допомоги Україні на 2023 рік на суму 18 млрд євро – кредити з десятирічним пільговим періодом. Цей пакет допомоги призначений у тому числі для фінансування невідкладних потреб України та відновлення критично важливої інфраструктури країни.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG