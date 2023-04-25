ЄС надає Україні додаткові 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз 25 квітня надав Україні додаткові 1,5 мільярда євро допомоги, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 25 квітня.

«Сьогодні ми надаємо Україні ще 1,5 мільярда євро в рамках нашого річного пакету макрофінансової допомоги», – заявила вона.

За словами фон дер Ляєн, блок продовжить підтримувати, поміж іншого, роботу інституцій та інфраструктури України.

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Міністерство фінансів також підтвердило отримання траншу у вівторок. Як нагадують у Мінфіні, загальний обсяг пільгового фінансування від ЄС за програмою масштабної макрофінансової допомоги на цей рік сягає 18 мільярдів євро. Перші 3 мільярда євро Україна отримала в січні.

«Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету», – заявили в уряді.

Пакет допомоги Україні на 2023 рік на суму 18 млрд євро – кредити з десятирічним пільговим періодом. Цей пакет допомоги призначений у тому числі для фінансування невідкладних потреб України та відновлення критично важливої інфраструктури країни.