Імпорт агропродукції з України. Міністри п’яти країн ЄС озвучили свої пропозиції

Міністрів сільського господарства п’яти країн – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини – звернулися до віцепрезидента Єврокомісії Валдіса Домбровскіса та комісара ЄС з питань сільського господарства Януша Войцеховського з пропозицією заходів у зв’язку з збільшенням імпорту агропродовольчої продукції з України.

«Ми не можемо прийняти ситуацію, коли весь тягар управління збільшеним імпортом покладено лише на декількох держав-членів ЄС. Заходи, запропоновані Єврокомісією, рухаються в правильному напрямку, але не є достатніми. Ми вважаємо, що запропоновані виняткові запобіжні заходи у формі дозволу на імпорт лише з метою транзиту до решти ЄС та решти світу повинні застосовуватися до ширшого спектру продуктів, ніж пшениця, кукурудза, насіння ріпаку та соняшнику», – йдеться у листі міністрів від 20 квітня.

Урядовці Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини також пропонують розширити сферу застосування до соняшникової олії, борошна, меду, цукру, деяких фруктів, яєць, усіх видів яєць, молока та молочних продуктів.



Для уникнення подібних проблем з надмірним імпортом в майбутньому міністри пропонують, серед іншого, запровадити механізм підтримки, який автоматично активується у разі збільшення понад певний рівень імпорту даного товару з України. Підтримка має стосуватися сільськогосподарських виробників у країнах чи регіонах ЄС, які особливо постраждали від збільшення імпорту.



Крім того, у листі рекомендується розробити пропозицію спільного рішення ЄС щодо забезпечення закупівлі українського зерна – при необхідності й іншої агропродукції – з метою її розподілу до країн, що розвиваються, яким загрожує продовольча безпека.

Механізм має бути реалізований у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою (WFP) або інші міжнародні організації з надання допомоги. Це дозволить підтримувати потоки торгівлі продуктами харчування та пом’якшити вплив російського вторгнення в Україну на треті країни.

20 квітня в уряді України повідомили, що переговори щодо розблокування імпорту української аграрної продукції в ЄС між Україною, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Болгарією та Єврокомісією тривають. ЄС запропонував пакет фінансової допомоги 5 країнам – сусідам України в обмін на скасування обмежувальних заходів щодо українських сільськогосподарських товарів.

Минулого тижня Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України. Цьому рішенню передували багатоденні протести фермерів, які обурювалися зниженням цін на ринку і неможливістю реалізувати власну продукцію. У Польщі також заявили, що заборона стосуватиметься і транзиту українського зерна в треті країни. Але згодом стало відомо, що транзит українських товарів через територію Польщі все ж буде розблоковано у ніч на 21 квітня.

Про заборону імпорту української агропродукції заявили також Болгарія, Угорщина, Словаччина.

Країни Центральної та Східної Європи вимагають від Києва та ЄС рішень, щоб зняти внутрішній тиск з вимогою захистити свої ринки і місцевих фермерів.