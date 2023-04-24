США, Японія та країни ЄС закликали до реформи Ради безпеки ООН

Представники США, Великобританії, Японії та кількох країн Євросоюзу закликали до реформи Ради безпеки ООН. Як передає російська служба Радіо Свобода, це сталося у понеділок на засіданні Радбезу у Нью-Йорку.

Представниця США в Раді безпеки Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія, яка цього місяця головує в ООН, грубо порушує принципи статуту організації, розпочавши загарбницьку війну, гальмуючи зернову угоду і вийшовши з договору про СНО. Томас-Грінфілд згадала про заарештованих у Росії американських громадян – засудженого у справі про шпигунство Поля Вілана та журналіста Ева Гершковича. Дипломат закликала до їхнього негайного звільнення. Представниця США вважає, що ООН опинилася в умовах кризи довіри. «Агресія та захоплення територій неприпустимі з погляду міжнародного права», – сказала вона.

Томас-Грінфілд закликала до реформи ООН. З нею погодилися представники Великої Британії та Франції.

«Російське вторгнення в Україну принесло неймовірні страждання українцям і стало катастрофою для самої Росії. Російське покоління втратило майбутнє, а уряд навіть не пояснює, навіщо», – сказала представниця Великобританії Барбара Вудворд.

Представник Франції Ніколя де Рів’єр нагадав, що Росія і раніше порушувала верховенство міжнародного права. Він навів у приклад вторгнення російських військ до Грузії у 2008 році, підтримку сепаратистів на Донбасі з 2014 року та порушення збройового ембарго з Іраном. Рів’єр згадав, що Франція та Мексика виступили з ініціативою, яка рекомендує постійним членам Ради безпеки утримуватися від застосування права вето у випадках, коли йдеться про масові звірства, і закликав інші країни приєднуватися до неї.

Представник Японії Ісікане Кіміхіро також звинуватив Росію в тому, що застосуванням права вето вона паралізує рішення Ради безпеки і виступив за реформу.

Глава делегації ЄС при ООН Олаф Скуг заявив: «Росія намагається уявити себе захисником Статуту ООН та мультилатералізму. Ніщо не може бути далі від істини. Це цинічно».

Водночас міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в ООН надто багато представників країн Заходу та надто мало представників з інших регіонів. Це, на думку Лаврова, підриває принцип багатосторонності міжнародних відносин.

Лавров поклав відповідальність за російський напад на Україну на США та їхніх союзників, і вкотре заявив, що мета російських військ – «захистити людей від винищення київським режимом, усунути загрозу безпеці з боку НАТО».

Представник Китаю Чжан Цзюнь не схвалив курс реформи Ради безпеки. На його думку, необхідно не реформувати статут, а «почати із себе». «Ми проти того, щоб деякі країни нав’язували свою волю міжнародній спільноті», – сказав він, не уточнивши, які країни має на увазі. Він також закликав США та інші країни відмовитись від односторонніх санкцій, назвавши їх незаконними.

У квітні Росія виконує формальну роль країни-голови Ради безпеки ООН. 15 країн-членів Ради безпеки – головують у ній по черзі, кожна один місяць. Їхня ротація здійснюється в алфавітному порядку. Востаннє Росія була в ролі голови Ради безпеки у лютому 2022 року.

В Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ.