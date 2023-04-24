Голова ООН розкритикував Росію на засіданні під головуванням Лаврова

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш на зустрічі під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 24 квітня заявив, що вторгнення Москви в Україну «завдає величезних страждань і руйнування країні та її народу» і посилює «глобальні економічні труднощі, спровоковані пандемією COVID-19».

«Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму. Так само і ризики конфлікту через випадковість або прорахунок», – сказав Ґутерріш, сидячи за столом поруч із Лавровим.

Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Представники Росії почали визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

В Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.