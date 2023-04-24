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Голова ООН розкритикував Росію на засіданні під головуванням Лаврова

Засідання Ради безпеки ООН, 24 квітня 2023 року

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш на зустрічі під головуванням міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова 24 квітня заявив, що вторгнення Москви в Україну «завдає величезних страждань і руйнування країні та її народу» і посилює «глобальні економічні труднощі, спровоковані пандемією COVID-19».

«Напруженість між великими державами досягла історичного максимуму. Так само і ризики конфлікту через випадковість або прорахунок», – сказав Ґутерріш, сидячи за столом поруч із Лавровим.

Росія з 1 квітня почала головувати в Раді безпеки ООН, замінивши Мозамбік. Представники Росії почали визначати питання порядку денного на засіданнях Радбезу ООН впродовж календарного місяця.

В Офісі президента Володимира Зеленського зазначили, що країни-члени Ради безпеки ООН повинні бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в грудні 2022 року повідомив, що Україна ініціювала процес, спрямований на виключення Росії з Ради безпеки ООН і Організації загалом.

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