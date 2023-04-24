Україна «як член ЄС і НАТО є важливою для майбутнього європейської безпеки» – декларація Зеленського і Каллас

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас під час візиту в Україну 24 квітня підтримала наміри Києва вступити до НАТО, «як тільки дозволять умови».

Каллас, країна якої є членом НАТО та ЄС, провела переговори з президентом України Володимир Зеленський у Житомирі і підписала спільну декларацію із засудженням повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Ми згодні з тим, що сильна, незалежна і заможна Україна як частина євроатлантичної родини та як член ЄС і НАТО є важливою для майбутнього європейської безпеки», – йдеться в декларації.

У контексті Вільнюського саміту НАТО сторони домовилися «працювати разом, щоб визначити спосіб, який допоможе наблизити Україну до членства в НАТО, і прокласти шлях до приєднання України до НАТО, як тільки це дозволять умови».

«Ми вкотре наголошуємо на важливості історичного рішення Європейського союзу, ухваленого 23 червня 2022 року, про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Естонія підтверджує свою рішучу підтримку членства України в ЄС і вітає прогрес реформ, що вражає, досягнутий Україною у виконанні рекомендацій Європейської комісії. Естонія очікує, що Україна почне переговори про вступ у 2023 році за умови виконання рекомендацій», – наголошується в документі.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Нещодавно він заявив, що більшість українців і жителів простору НАТО «не зрозуміють лідерів Альянсу», якщо запрошення України не прозвучить на саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Під час візиту до Києва 20 квітня Єнс Столтенберґ повторив, що майбутнє України – в НАТО, проте традиційно не назвав термінів для цього.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

У березні цього року ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода голова Представництва України при Євросоюзі Всеволод Ченцов припустив, що ЄС ближче до літа може представити проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ у Євросоюз.