НАТО має готуватися до тривалого протистояння в Україні – голова уряду Естонії

Премʼєр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО мають готуватися до тривалої війни в Україні, закликавши союзників збільшити витрати на оборону.

«Росія підготувалася до тривалої конфронтації, і ми теж повинні», — написала Каллас у твітері 22 березня.

Голова уряду Естонії закликала країни НАТО збільшити витрати на оборону понад поріг у 2% від валового внутрішнього продукту.

«Естонія значно збільшила свій оборонний бюджет, до 2024 року він сягне 3% ВВП», наголосила вона. «2% ВВП на витрати на оборону мають бути мінімумом, а не стелею», – додала Кая Каллас.

У лютому, перебуваючи з візитом у Києві, міністр оборони Естонії Ханно Певкур оголосив про пакет військової допомоги для України для українських сил спеціальних операцій.



Естонія вже надала Україні військову допомогу на суму майже 400 мільйонів євро, або понад 1% ВВП.