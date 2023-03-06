На парламентських виборах в Естонії перемагає партія прем’єра

На виборах до парламенту Естонії перемагає правляча правоцентристська Партія реформ прем1єр-міністра Каї Каллас. За підсумками підрахунку близько 90% бюлетенів вона набирає понад 30% голосів виборців, з великим відривом випереджаючи конкурентів. Партія претендує на 38 місць у парламенті на 101 місце, у нинішньому скликанні має 34 місця.

Лідерство Партії реформ стало очевидним після підрахунку бюлетенів, поданих під час інтернет-голосування. До того, як їх врахували, лідирувала правопопулістська партія EKRE (Естонська консервативна народна партія).

З урахуванням електронного голосування, EKRE на другому місці, набираючи трохи більше ніж 15% голосів, на третьому – Центристська партія, має трохи менше ніж 15%.

До парламенту проходять ще три партії. Як очікується, буде сформовано правлячу коаліцію на чолі з Партією реформ. Які партії до неї можуть увійти, наразі не зрозуміло. Очікується, що у будь-якому разі політика підтримки України буде продовжена.

Спостерігачі зазначають, що встановлено рекорд явки на виборах до парламенту Естонії – проголосували понад 63 відсотків тих, хто має право голосу, це близько 615 тисяч осіб. При цьому вперше в історії інтернет-голосуванням скористалося більше виборців, ніж проголосували на дільницях: понад 313 та понад 301 тисячу відповідно. Можливість проголосувати електронно з’явилася протягом тижня перед офіційним днем виборів.

На 101-не місце у однопалатних законодавчих зборах претендували 968 кандидатів від дев’яти партій, а також кілька незалежних.