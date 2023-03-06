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На парламентських виборах в Естонії перемагає партія прем’єра

Очікується, що незалежно від того, якою буде коаліція, політика підтримки України буде продовжена (на фото Кая Каллас)

На виборах до парламенту Естонії перемагає правляча правоцентристська Партія реформ прем1єр-міністра Каї Каллас. За підсумками підрахунку близько 90% бюлетенів вона набирає понад 30% голосів виборців, з великим відривом випереджаючи конкурентів. Партія претендує на 38 місць у парламенті на 101 місце, у нинішньому скликанні має 34 місця.

Лідерство Партії реформ стало очевидним після підрахунку бюлетенів, поданих під час інтернет-голосування. До того, як їх врахували, лідирувала правопопулістська партія EKRE (Естонська консервативна народна партія).

З урахуванням електронного голосування, EKRE на другому місці, набираючи трохи більше ніж 15% голосів, на третьому – Центристська партія, має трохи менше ніж 15%.

До парламенту проходять ще три партії. Як очікується, буде сформовано правлячу коаліцію на чолі з Партією реформ. Які партії до неї можуть увійти, наразі не зрозуміло. Очікується, що у будь-якому разі політика підтримки України буде продовжена.

Спостерігачі зазначають, що встановлено рекорд явки на виборах до парламенту Естонії – проголосували понад 63 відсотків тих, хто має право голосу, це близько 615 тисяч осіб. При цьому вперше в історії інтернет-голосуванням скористалося більше виборців, ніж проголосували на дільницях: понад 313 та понад 301 тисячу відповідно. Можливість проголосувати електронно з’явилася протягом тижня перед офіційним днем виборів.

На 101-не місце у однопалатних законодавчих зборах претендували 968 кандидатів від дев’яти партій, а також кілька незалежних.

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