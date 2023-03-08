Єврокомісія: понад мільйон українських біженців працюють по всій Європі

Понад мільйон українських переселенців працюють по всій Європі, повідомляє пресслужба Європейської комісії.



«Наявні дані станом на грудень 2022 року свідчать про те, що понад 1,1 мільйона осіб, переміщених з України, працевлаштовані в Європейській економічній зоні. У рамках цих ініціатив у жовтні 2022 року Комісія та Європейське управління праці запустили Talent Pool Pilot для людей, які тікають від російської агресії проти України», –йдеться у повідомленні.

За даними інституції, також станом на початок навчального року минулого вересня близько пів мільйона українських дітей були зараховані до систем освіти в ЄС.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії у березні минулого року в ЄС схвалили директиву про тимчасовий захист. Відтоді близько 4 мільйонів людей отримали захист у ЄС, з яких понад 3 мільйони – у першій половині 2022 року. Усі зареєстровані мали право доступу до ринку праці, освіти, охорони здоров’я та житла.

У Єврокомісії зазначають, що ЄС готовий підтримувати Україну – надання захисту уже продовжено до березня 2024 року та може бути продовжено до 2025 року. У той же час у Єврокомісії кажуть, що буде застосовуватися скоординований підхід ЄС для забезпечення плавного переходу до альтернативних правових статусів, які дозволять отримати доступ до прав понад максимальний термін тимчасового захисту.

Найбільшою країною, яка приймає біженців з України, є Німеччина з одним мільйоном таких людей (станом на січень 2023 року); на другому місці – Польща з 974 тисячами, Чехія надала захист 432 тисячам українців (згідно з останньою наявною цифрою від грудня 2022 року). Якщо брати до уваги співвідношення числа прийнятих українців до власного населення, то найбільше біженців прихистили Естонія, Польща та Чехія.