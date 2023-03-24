Україна виконала 72% зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС – звіт

Наразі Україна виконала 72% всіх зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію з Євросоюзом, повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції із посиланням на оприлюднений щорічний Звіт про виконання Угоди за 2022 рік.

«Загальний прогрес виконання Угоди за 2022 рік збільшився на 9%. Найбільший прогрес досягнутий у таких сферах: інтелектуальна власність – 94%, управління державними фінансами – 90%, статистика та обмін інформацією – 96%, юстиція, свобода, безпека, права людини – 91%, гуманітарна політика – 91%», – йдеться в повідомленні.

Відповідно до звіту, за 2014-2022 роки головні виконавці зобовʼязань за Угодою про асоціацію демонструють такі показники: уряд виконав 70% заходів, 1% – в процесі виконання; Верховна Рада – 61% заходів виконано, інші органи державної влади виконали 59% заходів.

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина каже, що попри повномасштабну війну, Україна продовжила процес адаптації українського законодавства до права ЄС.

«Завершуємо виконання рекомендацій Єврокомісії, які отримали разом із кандидатством, запустили процедуру селф-скринінгу на відповідність українського законодавства праву ЄС, ці всі паралельні процеси покликані пришвидшити наступний етап – перемовини про членство в ЄС», – сказала Стефанішина.

Єврокомісія рекомендувала для заявки України на членство в ЄС виконати сім рекомендацій щодо судової реформи (зокрема, Конституційного суду, функціонування Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів); боротьби з корупцією; з відмиванням грошей; реформи правоохоронного сектору; впровадження антиолігархічного законодавства; реформи медіасфери; реформи законодавчої бази щодо нацменшин.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу.

Нещодавно в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода голова Представництва України при Євросоюзі Всеволод Ченцов приаустив, що ЄС ближче до літа може представити проміжний звіт щодо готовності України до переговорів про вступ у Євросоюз.