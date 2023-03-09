Зеленський: з главою Єврокомісії обговорив прогрес України для початку переговорів про вступ до ЄС

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес України у виконанні рекомендацій для початку переговорів про вступ України до ЄС.



«Під час розмови з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн засудили сьогоднішні ракетні атаки Росії. Привітали новий пакет санкцій ЄС і домовилися про подальший тиск на агресора. Детально обговорили прогрес України у виконанні рекомендацій Європейської комісії для початку переговорів про вступ України до ЄС уже цього року», – йдеться в повідомленні Зеленського в телеграмі.



Урсула фон дер Ляєн, у свою чергу, повідомила про обговорення з Зеленським ракетних ударів по Україні минулої ночі.

«Навмисне націлювання Росією на цивільне населення та енергетичну мережу є воєнним злочином. Це зміцнює нашу спільну рішучість продовжувати прогрес у реформаторських зусиллях України на її шляху до ЄС», – написала вона в твіттері.

Заявку на вступ до Євросоюзу Україна подала майже одразу після початку масштабного російського вторгнення. Її приклад наслідували також Грузія та Молдова.

У червні минулого року Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського союзу. Таке ж рішення лідери ЄС ухвалили і щодо Молдови.

За підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся 3 лютого у Києві, Володимир Зеленський заявив, що «є розуміння, що переговори про членство України у Євросоюзі можна почати цього року».