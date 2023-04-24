«Не потребуємо дозволу Росії». У МЗС відповіли на заяви угорської віцеспікерки щодо членства України в НАТО

Україна не потребує дозволу Росії, щоби стати членом НАТО, заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Так там відреагували на заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дори Дуро, яка в інтерв’ю російським «Известиям» сказала, що вступ України в Альянс без ризику повномасштабного конфлікту можливий лише за умови схвалення цього кроку Росією.

«Україна має суверенне право вільно обирати засоби безпеки. Це право неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема і Угорщини. Ми не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом Альянсу. Водночас небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви», – зауважив у дописі на фейсбуці речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що немає «жодних об’єктивних причин», які перешкоджали би вступу України в НАТО.

«Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому», – вважають у МЗС України.

Угорщина в особі очільника уряду Віктора Орбана і голови дипломатії Петера Сійярта давно демонструє своє прихильне ставлення до Кремля. Від початку повномасштабного російського вторгнення Будапешт робить заяви, які суперечать загальній позиції ЄС про підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Нещодавно він заявив, що більшість українців і жителів простору НАТО «не зрозуміють лідерів Альянсу», якщо запрошення України не прозвучить на саміті НАТО у Вільнюсі в липні.

Під час візиту до Києва 20 квітня Єнс Столтенберґ повторив, що майбутнє України – в НАТО, проте традиційно не назвав термінів для цього.