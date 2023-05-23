Оборонні закупівлі переходять на модель держав-членів НАТО – Резніков

Закупівлі озброєння та військової техніки для Збройних сил України переходять на модель держав-членів НАТО і здійснюватимуться Агенцією оборонних закупівель повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

«Агенція, яку ми створили у 2022 році, відокремлена від апарату міністерства, що дозволяє звести до мінімуму корупційні ризики. Це рішення робить оборонне відомство на крок ближче до імплементації стандартів та процедур НАТО, сприятиме ефективному використанню бюджетних коштів та скоротить терміни постачання товарів для потреб ЗСУ», – сказав Резніков.

В свою чергу, заступник міністра оборони Денис Шарапов зазначив, що відтепер централізовану закупівлю товарів, робіт та послуг, призначених для виконання державних програм у сфері національної безпеки і оборони забезпечуватиме єдина національна агенція.

За його словами, вона у межах передбачених коштів здійснюватиме закупівлі на підставі потреби, яку визначають ЗСУ.

Наразі Міністерство оборони України залучає партнерів із Великої Британії, Норвегії та Агенції НАТО з підтримки та постачання задля допомоги у розбудові механізмів роботи Агенції оборонних закупівель та проведення оцінювання на відповідність служби державного замовника стандартам НАТО, повідомили у відомстві.

9 травня прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабінет міністрів змінює підходи до оборонних закупівель. За його словами, оборонні закупівлі будуть розділені на дві групи. До першої входять зброя, техніка, інші товари оборонного призначення – інформація про них залишиться закритою. Друга група – це, зокрема, продукти харчування.

У березні журналісти «Схем» (Радіо Свобода) на основі контрактів на харчування армії дійшли висновку, що навіть після зниження вартості каталогу на продукти для військових ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. За оцінками «Схем», маржа для приватних фірм по деяких позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків.

Читайте також: Закупівлі для ЗСУ: апеляція підтвердила адмінвідповідальність експосадовця Міноборони – НАЗК

21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, 25 січня Олексій Резніков повідомив, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.