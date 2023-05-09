Закупівлі харчів для армії стануть публічними – Шмигаль

Кабінет міністрів змінює підходи до оборонних закупівель, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 9 травня.

«Шукаємо правильний баланс між обмеженнями воєнного часу та відкритістю для громадськості», – прокоментував він.

Відтак оборонні закупівлі будуть розділені на дві групи. До першої входять зброя, техніка, інші товари оборонного призначення – інформація про них залишиться закритою.

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«Друга група – це, наприклад, продукти харчування для нашої армії. Відтепер замовник буде заздалегідь оприлюднювати оголошення про таку закупівлю, і це оголошення включатиме інформацію про орієнтовні обсяги, умови та терміни поставок», – повідомив Шмигаль.

Крім того, електроенна система матиме містити звіти і про ті закупівлі, які укладалися без неї, додав голова уряду.

У березні журналісти «Схем» (Радіо Свобода) на основі контрактів на харчування армії дійшли висновку, що навіть після зниження вартості каталогу на продукти для військових ціни все одно залишаються вищими за середньоринкові. За оцінками «Схем», маржа для приватних фірм по деяких позиціях на багатомільярдних контрактах може скласти від 30 до 70 відсотків.

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21 січня видання Zn.ua із посиланням на угоду оборонного відомства про закупівлю продуктів стверджувало, що Міністерство оборони закуповує харчі для військових за цінами, значно вищими, ніж у роздрібних мережах Києва. Зокрема у розслідуванні йшлося, що яйця оборонне відомство закуповує по 17 гривень за штуку, коли роздрібна ціна в магазині становить близько 7 гривень за штуку. Після цього почали лунати заклики до відставки Резнікова.

У Міноборони спершу заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами. Втім, 25 січня Олексій Резніков повідомив, що директора департаменту закупівель у Міністерстві оборони Богдана Хмельницького відсторонили від обов’язків у грудні минулого року, а згодом звільнили. Крім того, заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, подав у відставку.