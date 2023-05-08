Закупівлі для ЗСУ: апеляція підтвердила адмінвідповідальність експосадовця Міноборони – НАЗК

Апеляційна інстанція підтвердила рішення у справі щодо колишнього чиновника Міністерства оборони у справі про закупівлі харчів для військових – про це заявило Національне агентство з питань запобігання 8 травня.

«Київський апеляційний суд підтвердив рішення Солом’янського районного суду міста Києва у справі про притягнення колишнього керівника Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Богдана Хмельницького до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією», – йдеться в повідомленні.

Як додає агентство, апеляційна інстанція дослідила аргументи захисту колишнього посадовця й погодилася з вимогами НАЗК.

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Йдеться про події кінця минулого року, коли НАЗК вимагало в департаменту Міноборони, на той момент очолюваного Хмельницьким, матеріали та аудиторський звіт процесу закупівель в умовах воєнного стану. Як стверджує агентство, посадовець відповів, що такого звіту немає, але НАЗК встановило згодом, що він був із ним ознайомлений.

У січні НАЗК вимагало від Міноборони провести внутрішнє розслідування за цими фактами. Згодом міністр Олексій Резніков повідомив про звільнення чиновника. Публічних коментарів самого Хмельницького з цього приводу немає.

Це сталося після статті видання Zn.ua про ймовірні закупівлі харчів для військових за цінами, значно вищими за роздрібні. Натомість у Міноборони заперечили інформацію про закупівлю продуктів для українських військових за завищеними цінами, назвавши найочевиднішою ціллю публікації спробу підриву довіри до Міноборони.