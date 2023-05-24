Пентагон відреагував на нібито виявлення американської зброї у Бєлгородській області РФ

Міноборони США «уважно стежать» за повідомленнями про нібито виявлення американської зброї у Бєлгородській області РФ. Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.



«Ми бачили ці повідомлення, за чим, очевидно, продовжуємо дуже уважно стежити. Я скажу, що ми можемо підтвердити, що уряд США не схвалив будь-які передачі обладнання третім сторонам воєнізованим організаціям за межами Збройних сил України, а також український уряд не запитував про такі передачі. Отже, це те, за чим ми будемо уважно стежити», – сказав він під час брифінгу 23 травня.



Речник Пентагону зауважив, що невідомо, чи є правдивими ці зображення.



«Усі ми – як у Міністерстві оборони, так і в журналістській спільноті – повинні поглянути на ці речі та переконатися, що ми маємо факти, перш ніж робити припущення», – додав він.

У Міноборони Росії заявили, що нібито на території Бєлгородської області РФ бійці російських добровольчих формувань застосували американську зброю, зокрема броньовані машини HMMWV. У соцмережах з’явилися фото нібито американської техніки в Бєлгородській області.

Раніше у Держдепартаменті CША, коментуючи ситуацію у Бєлгородській області, заявили, що «чітко дали зрозуміти українцям», що «не заохочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції.

Американське видання The New York Times звертає увагу на заяву російського військового відомства про те, що учасників рейду вдалося витіснити назад в Україну з території Росії. Однак, як пише видання, група, яка взяла на себе відповідальність за вторгнення на територію Бєлгородської області Росії, заявляє про продовження атаки.

23 травня стало відомо, що в Бєлгородській області Росії скасували режим контртерористичної операції, запроваджений за день до цього.

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня заявив, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

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Представник Політцентру російської збройної опозиції Олексій Барановський заявив у ефірі Радіо Свобода, що «близько десятка населених пунктів звільнено від путінського режиму».

«Де є можливості та рішення окопатися, там будуть окопуватись. Якщо буде рішення відступати, якщо справді вони (Росія – ред.) стягнуть якісь незліченні війська, значить, відступатимемо. Тут є «план А», «план Б», «план С». Все залежить від бойової обстановки, але вона змінюється практично щогодини», – розповів він.