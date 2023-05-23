У Міноборони пояснили, чи можуть українські війська нині зайти на територію РФ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр, коментуючи ситуацію в Бєлгородській області РФ, наголошує, що Україна не веде війни на чужих територіях.



«Ми не ведемо війни на чужих територіях. Ми це неодноразово доводили. Завжди це говоримо. Ми звільняємо свої території в тих межах, які визнані в 1991 році. Все. Все, що відбувається всередині Росії, – спостерігаємо, ми розуміємо, чому так відбувається. Ми розуміємо, що для нас ця ділянка кордону дуже небезпечна», – сказала вона в ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська нині зайти на територію РФ.



За її словами, ситуація в Бєлгородській області є передбачуваною внутрішньою російською кризою, яка назрівала ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



«Це патріоти Росії, наскільки ми розуміємо. Люди, які повстали фактично проти путінського режиму. Тому що те, що робить Путін з Російською Федерацією тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони – громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається на Бєлгородщині», – розповіла Маляр, додавши, що це «не те, що виникло раптом, це невдоволення поступово накопичувалось».

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Губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков удень 22 травня стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

Вранці 23 травня Вʼячеслав Гладков заявив, що жителям Грайворонського округу, «які, спасибі їм велике, тимчасово залишили свої будинки, повертатися поки не варто». За його словами, «триває зачистка території».

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна». Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».