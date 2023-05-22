В Офісі президента відреагували на звинувачення РФ щодо подій у Бєлгородській області

Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку», заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.



«Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії», – написав він у твіттері.

Раніше 22 травня у соцмережах і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

«Російський добровольчий корпус» – озброєне формування, створене правими активістами, що емігрували з Росії, яке воює на боці України – заявив, що його бійці знову здійснили рейд на російську територію. Корпус опублікував відео, на якому озброєні люди з емблемою РДК позують на тлі табличок із назвами сіл Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка. Безлюдівка розташована неподалік Шебекіно у Бєлгородській області, Чуровичі – у Брянській, сіл із назвою Любимівка у прикордонних регіонах кілька (зокрема у Брянській та Курській областях). Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що на територію Грайворонського округу зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ».

Натомість у ГУР наголошують, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».