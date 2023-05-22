У ГУР відреагували на ситуацію в Бєлгородській області Росії

У Головному управлінні розвідки Міністерство оборони України відреагували на ситуацію в Бєлгородській області Росії.



«Так, сьогодні «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян Російської Федерації розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення», – сказав представник ГУР Андрій Юсов в коментарі Суспільному.



Близько 14:00 ці організації заявили про «звільнення» Козинки Бєлгородської області й зайшли в населений пункт Грайворон. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що на територію Грайворонського округу зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ».

Раніше 22 травня у низці російських та українських соціальних мереж і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

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«Російський добровольчий корпус» – озброєне формування, створене правими активістами, що емігрували з Росії, яке воює на боці України – заявив, що його бійці знову здійснили рейд на російську територію. Корпус опублікував відео, на якому озброєні люди з емблемою РДК позують на тлі табличок із назвами сіл Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка. Безлюдівка розташована неподалік Шебекіно у Бєлгородській області, Чуровичі – у Брянській, сіл із назвою Любимівка у прикордонних регіонах кілька (зокрема у Брянській та Курській областях).