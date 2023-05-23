Обманний маневр чи ініціатива російських добровольців: реакції зі США на події у Бєлгородській області Росії

То що ж сталося у Бєлгородській області Росії? Чи це ще триває? Це була демонстративна акція чи операція із випередження? Яка користь чи шкода із цієї акції російських добровольці з легіону «Свобода Росії», які взяли на себе відповідальність за події у прикордонних з Україною районах Росії?

Події в російському Бєлгороді – це продовження формувальних операцій України перед наступом, припускає генерал США у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінг.

Як повідомляє Українська служба Голосу Америки, на думку генерала Гертлінга, в майбутньому варто очікувати трьох поширених перед наступом маневрів:

рейди – тобто раптові напади, які мають викликати паніку у ворожих військах;

обманні маневри – створення «видимості атаки» або початку наступу до початку справжнього наступу;

та демонстративні наступальні дії – тобто просування на полі бою з бажанням заплутати ворога, але не контактувати з ним.

«Те, що відбувається в Бєлгороді може бути частиною звичайних військових маневрів, які проводять перед реальними великими наступальними операціями, щоб заплутати ворога щодо того, де буде завдано головного удару» – наголошує Гертлінг у серії твітів.

Відомий експерт і колишній конгресмен США від Республіканської партії Адам Кінзінґер поширив повідомлення про події у російському Бєлгороді і нагадав, що саме Росія вторглася на територію суверенної України.

«Вибач, за те, що програєш війну, Росіє. Твої збройні сили виявилися досить поганими. Щасливого понеділка», – затвітив він.

Кінзінґер додає: «Якщо навіть один росіянин, або поціновувач Росії висловить хоч трохи обурення, нагадайте їм, що їхня країна вторглась до суверенної та вільної країни».

Старший радник Гельсінської комісії США Пол Массаро жартівливо твітує: «Хай живе Бєлгородська Народна Республіка».

Офіційна реакція США

CША «чітко дали зрозуміти українцям», що «не захоочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції, заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу 22 травня.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання про те, чи підтримують США використання наданої ними зброї на російській території і чи вплинуть події в Бєлгородській області Росії на питання поставок літаків F-16 Україні.

«Нової інформації про ситуацію на місці у мене немає… Я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну і продовжує атаки на цивільних, яка цілить по школах і лікарнях, цивільній інфраструктурі. Тому це право України вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія», – сказав він.

За словами речника Держдепу, забезпечення України винищувачами F-16 є пріоритетом для США.

22 травня добровольці з Російського легіону «Свобода Росії» заявили про «повернення додому для боротьби за свободу».

В оприлюдненому відеозверненні вони повідомили, що «звільнили» кілька населених пунктів Бєлгородської області і закликали мешканців прикордонних російських регіонів залишатися вдома, не чинити опір і підіймати прапори вільної Росії.

«Ми – такі ж росіяни, як і ви. Нас відрізняє лише те, що ми не хотіли більше виправдовувати дії злочинців при владі. Сьогодні усім настав час взяти відповідальність за своє майбутнє. Диктатурі Кремля вже час покласти край», – йдеться у відео.

Одночасно бійці Російського добровольчого корпусу оприлюднили відео з прикордонних населених пунктів на території Бєлгородської, Брянської та Курської областей РФ.

Обидві організації входять до складу Інтернаціонального легіону територіальної оборони Збройних сил України, у якій служать військові добровольці – громадяни інших країн.

Реакції з України та Росії

Україна

Андрій Юсов, речник Головного управління розвідки МО України, заявив в ефірі українського телемарафону, що влада РФ проводить «термінову евакуацію» ядерних боєприпасів зі сховища, що розташоване у Бєлгородській області на тлі операції «Російського добровольчого корпусу». За його словами, в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та «знищення російського Мі-8» у регіоні «є багато правди».

«Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт «Бєлгород-22», це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною – ред.) знаходиться», – розповів Юсов. За його словами, на об’єкті «Бєлгород-22» була тактична ядерна зброя.

За словами речника ГУР МО, «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

Радник президента України Михайло Подоляк також наголосив, що Україна не причетна до подій в Бєлгороді, але з «цікавістю спостерігає».

Росія

Губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков повідомив про запровадження режиму «контртерористичної операції». Він уточнив, що в людей перевірятимуть документи, а в регіоні призупинять роботу небезпечних виробництв і організацій, у яких використовуються вибухові, радіоактивні, хімічно та біологічно небезпечні речовини. Він також повідомив, що принаймні троє людей постраждали внаслідок «диверсійної» атаки.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив що російські спецслужби протистоять «українським диверсантам» у Бєлгородській області і наголосив, що мета цього проникнення – відвернути увагу від Бахмутського напрямку. Днями власник російської ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив про «повне захоплення» Бахмута. Натомість Україна заперечує це і стверджує, що контролює частину міста і просувається на флангах, стискаючи російські підрозділи у Бахмуті у напівкільце.

У російському інформаційному середовищі немає однозначної реакції на події, що сталися 22 травня в Бєлгородській області, пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російський інформаційний простір відреагував на події 22 травня «панікою, фракційністю та неузгодженістю», стверджують аналітики ISW.

«Деякі мілітарі-блогери фіксуючи, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії» (ці структури взяли на себе відповідальність за атаку – ред.) складаються здебільшого з росіян, назвали їх зрадниками Росії, безпідставно звинувативши у роботі на ГУР.

Кілька з цих блогерів припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, яка мала на меті відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу.

Колишній російський офіцер, відповідальний за вироком суду за збиття пасажирського літака рейсу MH17 у липні 2014-го року, воєнний злочинець Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії», – вказують експерти ISW.