Жителям Грайворона «поки не варто» повертатися додому – губернатор Бєлгородської області Гладков

Губернатор Бєлгородської області Росії Вʼячеслав Гладков зранку 23 травня заявив, що жителям Грайворонського округу, «які, спасибі їм велике, тимчасово залишили свої будинки, повертатися поки не варто». Про це Гладков написав у своєму телеграм-каналі, додавши, що «триває зачистка території міністерством оборони спільно з силовими структурами».

Керівник обласної влади додав, що «під час евакуаційних заходів» померла жінка 1941 року народження, «причини наразі встановлюються».

Губернатор Гладков опосередковано підтвердив, що частину території Бєлгородської області російські військові і силовики досі не контролюють.

«Є інформація про те, що в тих населених пунктах, у які зайшов супротивник, є двоє поранених мирних жителів. Поки що до них силовики не змогли дійти. Завдання зараз зранку номер один. Сподіваюся, максимально швидко зможемо їх евакуювати та доставити до лікувального закладу. Загиблих серед мирного населення на сьогоднішній день немає. Усі необхідні дії із боку силових структур проводяться. Чекаємо на завершення контртерористичної операції, яка вчора була оголошена», – вказав Вʼячеслав Гладков.

Грайворон – невелике місто, населення якого становить понад 6 тисяч людей. Воно є центром міського округу (до 2018 року – району), в якому живуть майже 27 тисяч людей.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков удень 22 травня стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що сьогодні в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».