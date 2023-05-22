У Держдепартаменті США відреагували на події в Бєлгородській області Росії

CША «чітко дали зрозуміти українцям», що «не захоочують» удари по цілях всередині Росії, проте Україна має право вирішувати, як вона хоче проводити військові операції, заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер на брифінгу 22 травня.

Він сказав про це, відповідаючи на запитання про те, чи підтримують США використання наданої ними зброї на російській території і чи вплинуть події в Бєлгородській області Росії на питання поставок літаків F-16 Україні.

«Нової інформації про ситуацію на місці у мене немає… Я вважаю, що важливо нагадати світові, що це Росія розпочала цю війну і продовжує атаки на цивільних, яка цілить по школах і лікарнях, цивільній інфраструктурі. Тому це право України вирішувати, як вона хоче проводити свої військові операції. Але агресором у цій війні є Росія», – сказав він.

За словами речника Держдепу, забезпечення України винищувачами F-16 є пріоритетом для США.

«Президент Джо Байден чітко дав зрозуміти, що ми почнемо навчання українських пілотів на F-16 і будемо працювати з нашими союзниками і партнерами над наданням Україні винищувачів F-16. Я не маю оголошень щодо того, коли чи як це станеться, або з яких країн вони надійдуть. Але це пріоритет для нас, і ми почнемо реалізовувати його в найближчі місяці», – сказав Міллер.

Раніше сьогодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що сьогодні в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Представник ГУР Андрій Юсов наголосив: «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».