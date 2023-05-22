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Політика

Бєлгородщина: що там відбувається насправді?

  • Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що ЗСУ залишаються в Бахмуті Донецької області. За його словами, заяви російської сторони про повне захоплення Бахмуту не відповідають дійсності. Які перспективи? Найманці угруповання «Вагнер» утримують західні адміністративні кордони, а українські сили зосереджуються на контратаках на околицях міста, звітує американський Інститут вивчення війни.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • На територію Бєлгородської області Росії зайшла диверсійно-розвідувальна група ЗСУ, заявив губернатор регіону Гладков. Телеграм-канали поширювали кадри з нібито українським танком, що наче заїхав на територію російського КПП «Грайворон». А бійці «Російського добровольчого корпусу» (РДК) на відповідному відео заявили, що знову перебувають у Бєлгороді і «звільняють» населені пункти. ГУР підтвердив, що легіон «Свобода Росії» та «РДК» проводять операцію на території Бєлгородської області Росії. В Офісі президента заперечують причетність України до цих подій. Що відбувається?
  • Високий представник ЄС Жозеп Боррель сподівається, що передача винищувачів F-16 в Україну розпочнеться найближчим часом. Українські пілоти вже розпочали навчання. Докладніше – в «Свобода Live.

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