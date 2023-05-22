Кремль про ситуацію в Бєлгородській області – Путіну доповіли

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів», заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.



«Міноборони, ФСБ та Прикордонна служба доповіли президенту РФ – верховному головнокомандувачу про спробу прориву української диверсійної групи в Бєлгородську область. Ведеться робота щодо їх витіснення з російської території та знищення цієї диверсійної групи», – сказав Пєсков, якого цитує пресслужба російської агенції «Інтерфакс».

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Раніше 22 травня у низці російських та українських соціальних мереж і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

«Російський добровольчий корпус» – озброєне формування, створене правими активістами, що емігрували з Росії, яке воює на боці України – заявив, що його бійці знову здійснили рейд на російську територію. Корпус опублікував відео, на якому озброєні люди з емблемою РДК позують на тлі табличок із назвами сіл Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка. Безлюдівка розташована неподалік Шебекіно у Бєлгородській області, Чуровичі – у Брянській, сіл із назвою Любимівка у прикордонних регіонах кілька (зокрема у Брянській та Курській областях). Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що на територію Грайворонського округу зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ».

Натомість у ГУР наголошують, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».