Влада РФ «терміново евакуювала» сховище ядерних боєприпасів у Бєлгородській області – ГУР

Влада РФ проводить «термінову евакуацію» ядерних боєприпасів зі сховища, що розташоване у Бєлгородській області на тлі операції «Російського добровольчого корпусу», йдеться в заяві представника Головного управління розвідки Міноборони України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

За його словами, в інформації про евакуацію з прикордонних населених пунктів Бєлгородської області та «знищення російського Мі-8» у регіоні «є багато правди».

«Є навіть додаткова інформація щодо евакуаційних заходів. У терміновому режимі об'єкт «Бєлгород-22», це сховище ядерних боєприпасів, так само росіяни евакуювали з району, поблизу Грайворона (місто на кордоні з Україною – ред.) знаходиться», – розповів Юсов.

Він також підтвердив, що на об’єкті «Бєлгород-22» була тактична ядерна зброя.

За словами Юсова, «все, що зараз відбувається на території Росії, – це внутрішній конфлікт, а в операції беруть участь громадяни РФ, їх підтримали інші жителі прикордонних територій Бєлгородської області».

Раніше сьогодні губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджував, що на територію Грайворонського округу Бєлгородської області РФ, що є прикордонням з Україною, зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ». Цьому передували повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною, яке поширювали російські та українські пабліки.

У мережі також були повідомлення, що сьогодні в цьому російському регіоні лунала повітряна тривога.

У ГУР заявили, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ, розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».

Президенту РФ Володимиру Путіну силовики доповіли про ситуацію. Речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що президент РФ поінформований про «спробу прориву в Бєлгородську область українських диверсантів».

В Офісі президента заявили, що Україна спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії, але не має до них «безпосереднього стосунку».