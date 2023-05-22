Влада Сумщини оголосила евакуацію із «окремих населених пунктів» Охтирської громади

У Сумській області оголошують евакуацію цивільних громадян із «окремих населених пунктів» Охтирської громади, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Ворог значно підвищив вогневий вплив на територію окремих прикордонних громад Охтирського району. З метою недопущення загибелі людей в цих громадах здійснюються заходи щодо убезпечення жителів, в тому числі перевезення бажаючих в безпечні місця», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, засобами транспорту ці громади забезпечені.

Також в ОВА зазначили, що на місці наразі перебувають керівництво районної військової адміністрації, представники поліції.

У військовій адміністрації наголосили, що «ситуація в області контрольована».

Громадян просять «зберігати спокій і користуватися тільки офіційними джерелами інформації, в жодному разі не розповсюджувати чутки та фейки».

22 травня у низці російських та українських соціальних мереж і медіа з’явилися повідомлення про бойові зіткнення ​на українсько-російському кордоні між Бєлгородською областю Росії та Харківщиною.

«Російський добровольчий корпус» – озброєне формування, створене правими активістами, що емігрували з Росії, яке воює на боці України – заявив, що його бійці знову здійснили рейд на російську територію. Корпус опублікував відео, на якому озброєні люди з емблемою РДК позують на тлі табличок із назвами сіл Безлюдівка, Чуровичі та Любимівка. Безлюдівка розташована неподалік Шебекіно у Бєлгородській області, Чуровичі – у Брянській, сіл із назвою Любимівка у прикордонних регіонах кілька (зокрема у Брянській та Курській областях). Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков стверджує, що на територію Грайворонського округу зайшла «диверсійно-розвідувальна група ЗСУ».

Натомість у ГУР наголошують, що «Російський добровольчий корпус» та «Легіон Свобода Росії», які складаються з громадян РФ розпочали операцію зі звільнення цих територій Бєлгородщини від так званого режиму Путіна».