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За останній місяць пошуковцям вдалося знайти 50 тіл зниклих безвісти людей – Котенко

Криміналісти ексгумували тіла 7 людей, яких, за даними поліції, вбили російські військові пострілами в голову, частина з них мала зв’язані руки. Біля селища Ворзель Бучанського району на Київщині, 13 червня 2022 року, ілюстративне фото

Впродовж останнього місяця пошуковим групам вдалось виявити 50 тіл зниклих безвісти українців, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти, Олег Котенко та опублікував світлини, які надав командир пошукових груп у Донецькій, Луганській та Харківській областях Олексій Юков.

«Кадри були зроблені на звільнених територіях під час відпрацювання локацій ймовірних поховань», – зазначив уповноважений.

За даними Міністерства внутрішніх справ, нині в Україні офіційно підтверджені 23 тисячі зниклих безвісти з початку повномасштабного вторгнення. Олег Котенко зазначає, що ці цифри потребують перевірки, чи ці 23 тисячі є зниклими «за особливих обставин».

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