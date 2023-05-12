Били з «градів», авіації та труїли газом: як військові РФ наступали на Слов'янськ (відео)

Восени та влітку тут відбувалися запеклі бої. А найбільші втрати українські бійці понесли 11 травня 2022 року, адже 12 травня армія РФ планувала вже зайти у Слов'янськ. Та штурм стримали 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, 80-та окрема десантно-штурмова бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада, 95-та окрема десантно-штурмова бригада, батальйон оперативного призначення імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького і батальйони Сил територіальної оборони: 41-й, 68-й, 77-й, 86-й та 126-й. Російським військам так і не вдалося просунутися до Слов'янська.

На честь українських бійців провели пам'ятний захід «Долина – Богородичне: Рубіж незламності». А Олена Іванова, архітектор Святогірської військової адміністрації, створила мурал у формі тризуба з номерами військових підрозділів.