З нового реєстру зниклих безвісти вже почали отримувати витяги і подавати запити – Котенко

У першу добу роботи нового Єдиного реєстр зниклих безвісти осіб запити на інформацію подали дев’ятеро людей, четверо – отримали витяги, повідомив в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко. Посадовець розповів, що робота цього реєстру допоможе ефективніше шукати зниклих безвісти завдяки централізованому впорядкуванню усієї наявної інформації про розшукуваних людей.

«Було дуже багато баз даних у різних наших центральних органів влади, які також займаються пошуком. Тепер це буде об’єднано в один реєстр. Це дійсно прискорить пошук, тому що буде розуміння передачі інформації в цей реєстр. Наприклад, ми розшукуємо людину, яку не потрібно розшукувати, і вона була давно знайдена, а нам про це не було відомо. Різні органи знали різну інформацію», – розповів омбудсмен.

До Єдиного реєстру зниклих безвісти осіб вноситимуть і цивільних, і військових. Уповноважений наголосив, що це реєстр зниклих безвісти за особливих обставин – військових дій чи техногенних катастроф. Вільного доступу до бази не буде, шукачі зможуть подавати запити до органів Міністерства внутрішніх справ та отримувати витяги про зареєстровану як безвісти зниклу особу.

«Ці дані відкритими не будуть. Збирається вся інформація, яка потрібна, для того, щоб зрозуміти: ця людина дійсно зникла за особливих обставин чи ні. Будуть і відмови. Якщо ми не зрозуміємо, де пропала людина, в який час, але буде така заява – ми будемо розглядати. Думаю, що наші правоохоронні органи і спецслужби [теж допоможуть], я буду подавати заяви для того, щоб вони також перевіряли», – сказав Котенко.

За словами омбудсмена, наявність витягу дасть можливість, до прикладу, отримувати пенсію у зв’язку із втратою годувальника. Для консультацій в офісі Уповноваженого зі зниклих безвісти створили спеціальну гарячу лінію за номером: +38(050)2408529.

За даними Міністерства внутрішніх справ, нині в Україні офіційно підтверджені 23 тисячі зниклих безвісти з початку повномасштабного вторгнення. Олег Котенко зазначає, що ці цифри потребують перевірки, чи ці 23 тисячі є зниклими «за особливих обставин».