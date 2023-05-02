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Запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – МВС

На сьогодні офіційно підтверджено близько 23 тисячі осіб, які вважаються безвісти зниклими за особливих обставин – внаслідок воєнних дій

У Міністерстві внутрішніх справ запрацював Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, повідомив заступник міністра Леонід Тимченко.

«Реєстр є повністю захищеною базою даних. І доступ до нього будуть мати визначені посадовці: представники Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти, працівники Національної поліції та Департаменту інформатизації МВС України. Картки записів формуються на основі заяв, поданих родичами зниклих до Національної поліції. А верифікацію кожної особи здійснює безпосередньо Офіс Уповноваженого зі зниклих безвісти», – розповів Тимченко.

Повідомляється, що витяги з Єдиного реєстру надаватимуть представники Департаменту інформатизації МВС.

«Для отримання документа потрібно звернутися до МВС (надіслати поштою за адресою м.Київ, вул. Богомольця, 10, Міністерство внутрішніх справ України, або на електронну скриньку pgmia@mvs.gov.ua) із власне запитом та копіями документів, що засвідчують особу запитувача та ступінь споріднення зі зниклою особою», – повідомили в МВС.

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