Де російські окупанти залишають пастки? Поліцейська-кінологиня розповіла про небезпеку на Херсонщині

Олена Петролай – інспекторка кінологічного центру поліції Київської області, яка зараз допомагає, зокрема, у Херсоні розміновувати будівлі, де під час окупації міста перебували російські військові. Вона розповіла проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я», які пастки залишають по собі окупанти і як зараз українські сапери виживають під російськими обстрілами на півдні.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кінологиня несла службу на блокпосту «Чонгар», але змушена була тоді евакуюватися. Зараз жінка повернулась працювати в рідний край разом зі своїм помічником – службовою вівчаркою Паном. Інспекторка каже, що територія, яку залишають після себе окупанти, є дуже небезпечною, і пояснила, чому.

– Вони (російські військові – ред.) жили багато де, можна сказати, що всюди. Ідуть вибухотехніки, заходять в приміщення, оглядають, чи немає розтяжок або якихось пасток з датчиками. І якщо там є об’єкти, які вони не можуть відчинити: шафи, сейфи, недоцільно використовувати металодетектор, тоді використовуються собаки.

Петролай розповіла, що російські військові залишають «пастки» здебільшого в адміністративних будівлях. Вибухівка, каже, може бути схована в стільці, ніжці стола, принтері чи сейфі. А от в будівлях, де вони мешкали, переважно виявляють нездетоновані або залишені боєприпаси, зазначила кінологиня. За її словами, небезпечними можуть бути навіть дитячі іграшки.

Працюємо по правобережжю Херсонської області, тут постійно є загроза

– Зараз працюємо по правобережжю Херсонської області, тут постійно є загроза, оскільки з початку цього місяця взялися (окупанти – ред.) щільно обстрілювати деокуповану частину Херсонщини.

3 травня російські військові вчергове атакували Херсон. Тоді внаслідок обстрілів загинула 21 людина. Одним з місць обстрілу окупантів став супермаркет, повз який проїжджала поліцейська у складі вибухотехнічної групи. Правоохоронці одразу відправилися на місце «прильоту», почали розбирати завали, виводити постраждалих з супермаркету та надавати першу домедичну допомогу. Петролай згадала, що не встигла зайти до торговельної зали, як трапилося повторне влучання російського снаряда.

– Це був дуже сильний ляск, наче блискавка, тільки набагато голосніше та наче десь поруч. Те, що мені осколок прилетів в руку та ногу, я цього навіть не відчула. Я думала, що треба йти далі, когось шукати, витягати. Почала крутити головою по сторонах і побачила, що в мене з руки дуже сильно тече кров. Була перша реакція – бігти до машини. Там мене зустріли мої колеги-кінологи. Вони допомогли, зупинили кровотечу та відвезли в лікарню.

Петролай каже, що в цей день обстріли Херсону тривали з 11-ї ранку десь до 15-ї години дня. Вона розповіла, як переживає таку небезпеку та чи продовжуватиме службу після пережитого.

– Морально, як не дивно, не складно. Я думала, що після того, як побувала під обстрілом, буду боятися, але все нормально. І загалом, оскільки я сама родом з Херсонщини, то дуже давно просилася сюди. Та коли приїхала, віднайшла внутрішній спокій.

Україні знадобиться більш ніж десять років, аби розмінувати сільськогосподарські угіддя країни, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко . За його словами, близько 30% території України заміновано. Очільник МВС зазначив, що наразі майже закінчується підготовка додатково 400 саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні.

. За його словами, близько 30% території України заміновано. Очільник МВС зазначив, що наразі майже закінчується підготовка додатково 400 саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. Про те, що для розмінування України знадобиться щонайменше десятиліття, заявляла днями і британська розвідка.