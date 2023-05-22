Українська розвідка підтвердила заяву Байдена про втрати армії РФ у Бахмуті

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили слова президента США Джо Байдена про те, що втрати армії РФ у Бахмуті становили понад 100 тис. осіб.

«Ну тут (у кількості загиблих військових армії РФ у Бахмуті – ред.) жодних розбіжностей немає», – уточнив в ефірі телемарафону представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

За словами Юсова, є лише питання різниці того, як подаються дані – в одному варіанті «загальні втрати подають разом із вбитими та пораненими, а в іншому випадку, знищених та поранених враховують окремо».

«Загалом зазвичай відбувається постійний обмін інформацією між Україною та нашими партнерами, і між цими даними жодних розбіжностей немає. Втрати російські під Бахмутом справді колосальні. Вони абсолютно не відповідають ні поставленим цілям, ні отриманим результатам», – підсумував представник ГУР.

За словами американського президента Джо Байдена під час пресконференції після саміту G7 у Японії, російська армія вже втратила у боях за Бахмут понад 100 тисяч своїх військових.

21 травня в Міноборони України зазначили, що українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення».

Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками саміту лідерів країн «Групи семи» в Хіросімі запевнив, що «російські військові не захопили Бахмут».