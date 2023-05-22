Росія може перекинули на Бахмутський напрямок додаткові резерви – розвідка

Росія може перекинули на Бахмутський напрямок додаткові резерви, проте вони не мають належної підготовки, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

«Якщо говорити про резерви, то побачимо чим закінчаться заяви Пригожина про виведення своїх підрозділів ПВК. Але, враховуючи їхні великі втрати, то подібні заяви виглядають логічно. Наскільки будуть виконані – це вже не перші такі заяви Пригожина», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

Щодо рівня підготовки резервів, то, за словами представника ГУР, він вже давно не відповідає стандартам в самій же російській армії.

«Але кількісно вони можуть перекидати додаткові резерви. Якщо вони перекидають їх під Бахмут, це означає, що вони не з’являться на іншій лінії фронту. Це також здобуток українських Сил оборони, захисників фортеці Бахмут, які у важких умовах і важкою ціною, але вже понад 9 місяців стримують ворога і завдають йому значних втрат в живій силі і техніці», – додав Юсов.

Бахмут упродовж багатьох місяців залишається епіцентром бойових дій. На початку травня координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що з грудня 2022 року Росія втратила в боях із ЗСУ понад 100 тисяч осіб, серед яких близько 20 тисяч – убитими. Москва про свої втрати не повідомляє.