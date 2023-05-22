Бахмут у напівоточенні ЗСУ. ПВК «Вагнер» йде з міста

Росія каже, що захопила Бахмут, а Україна це заперечує

У Росії заявили, що захопили Бахмут. Президент України це спростував, щоправда спочатку на запитання: «Чи Бахмут ще в руках України?», сказав, що «Ні».

Британська розвідка ж стверджує, що після тактичних успіхів ЗСУ Росія перекинула до Бахмута більше сил аби захопити місто. Що відбувається в Бахмуті зараз? Будемо запитувати військового.

Про це і не тільки у програмі Свобода.Ранок:

Коли будуть F-16?

«Коли будуть F-16, ми виграємо цю війну», – кажуть в Повітряних Силах України. В Кремлі вже відреагували на постачання винищувачів Україні, назвавши це «колосальними ризиками». На що президент США Джо Байден відповів коротко: «для них». То скільки американський винищувачів передадуть Україні? Коли це може статися за найбільш оптимістичними погрозами? Та як на практиці це допоможе виграти війну?

Саміт G7 і українська формула миру

Після саміту G7 в України буде «ще більше можливостей для захисту від російської агресії», зазначив президент Володимир Зеленський у відеозверенні.

На робочій сесії саміту «Назустріч мирному, стабільному і процвітаючому світу» 21 травня за участю країн G7, України та партнерів Зеленський оголосив, що Україна хоче провести саміт формули миру вже у липні, коли від початку повномасштабної війни мине 500 днів.

Які шанси, що цей саміт відбудеться?

Чи розблокувала Росія насправді вивіз зерна з України?

Росія де-факто блокує зернову угоду, хоча на останніх перемовинах погодилася продовжити її дію на два місяці. Майже місяць російський флот не пропускає кораблі в порт Південний на Одещині.

Там чекає на відправлення понад 1,5 млн тонн агропродукції для 10 країн світу. Чому Росія погодилася на «зерновий коридор» на папері, але не виконує домовленостей? І як розблокувати українські порти?