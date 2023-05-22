Повітряні сили ЗСУ підтвердили «утилізацію» російського Су-35

Повітряні сили ЗСУ підтвердили знищення російського винищувача Су-35, йдеться у повідомленні пресслужби командування в телеграмі.



За даними українських військових, це сталося на Херсонщині.



«Ще мінус один ворожий літак! Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині «отрицательного взлета» зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються», – йдеться у повідомленні.

Водночас речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону сказав, що обставини знищення цього літака, як і нещодавно іншого на півночі, уточнюються.

«Будемо спостерігати. Послухаємо, що на це скажуть окупанти. Можливо, знову російська ППО спрацювала – невідомо, будемо чекати», – додав він.

Ввечері 21 травня начальник пресслужби Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив про збиття російського літака Су-35 на Херсонщині. Проте згодом він видалив це повідомлення у своїх соцмережах.