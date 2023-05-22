Літак і понад 700 військових: Генштаб повідомив про втрати російської армії за добу

Російські війська втратили близько 720 людей особового складу за добу, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 22 травня.
Командування оцінює загальні втрати російської армії в близько 203 880 людей.
Штаб також навів дані про втрати Росії у військовій техніці:
- 2 785 танків (+2)
- 7 407 бойових броньованих машин (+9)
- 3 278 артилерійських систем (+20)
- 565 реактивних систем залпового вогню (+1)
- 327 засобів протиповітряної оборони
- 309 літаків (+1)
- 294 гелікоптери
- 2 830 безпілотників (+8)
- 1 011 крилатих ракет
- 18 кораблів
- 6 129 автомобілів і автоцистерн (+14)
- 427 одиниць спеціальної техніки (+2)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб. За його словами, ця цифра, заснована на оцінках американської розвідки, включає понад 20 тисяч загиблих, половина з яких – найманці ПВК «Вагнер».
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Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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