У розвідці Британії пояснили, що означає створення РФ нового ударного авіаугруповання

Створення Росією нового ударного авіаційного угруповання свідчить про те, що ескадрильї регулярних російських повітряних сил не виконали свою основну функцію, вважають у Міністерстві оборони Великої Британії, яке посилається на дані своєї розвідки.



«Створення групи підкреслює те, як Росія оцінює, що ескадрильї своїх регулярних ВПС суттєво не виконали свою основну функцію – завдання авіаударів по українських напрямках», – йдеться у повідомленні.



За даними розвідки, Росія, ймовірно, створює нове «елітне» ударне авіаційне угруповання під кодовою назвою «Шторм», яке буде діяти над Україною – підрозділ складатиметься щонайменше з однієї ескадрильї винищувачів-бомбардувальників Су-24 і Су-34, а також ескадрильї ударних вертольотів. Повідомлення російських ЗМІ свідчать про те, що Міноборони Росії прагне залучити висококваліфікованих і мотивованих пілотів, пропонуючи великі стимули до оплати праці та відкриваючи набір для пілотів у відставці.



Поєднання різних типів літальних апаратів свідчить про те, що авіагрупа буде виконувати головну роль у наземних атаках, додають у британській розвідці.



Раніше російські медіа повідомили, що в Росії може бути створена спеціальна авіаційна група «Шторм» для вирішення «особливих завдань» в зоні «спецоперації» (так Москва називає війну проти України). Стандартна ескадрилья літаків складається з 12-16 одиниць, вертолітна – 16.