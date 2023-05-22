Радіо Свобода Weekly: У Міноборони заявили, що ЗСУ взяли Бахмут у «напівоточення»

Інформацію про важливі події та вибрані ексклюзивні матеріали Радіо Свобода за тиждень, що минув, пропонуємо вашій увазі у цій добірці.

ЗСУ взяли Бахмут у «напівоточення», зберігають контроль над частиною міста – Маляр

Українські військові взяли Бахмут на Донеччині в «напівоточення», повідомила 21 травня заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, російським військовим не вдалося оточити Бахмут й вони «втратили частину «панівних висот» довкола міста». ЗСУ продовжують «просуватися у передмісті по флангах, що ускладнює ворогу перебування в Бахмуті».

«Наші війська взяли місто у напівоточення, що дає нам можливість знищувати ворога. Тому, ворогу, у тій частині міста, яку він контролює, доводиться оборонятись», – зазначила Маляр.

Українська армія б'є по флангах російської оборони

У середині травня українські війська розпочали наступальні дії на північ і південь від Бахмуту з метою відбити стратегічні висоти та вирівняти лінію фронту. Успішно. У той самий час армія РФ просувається вперед у самому місті.

Про те, за рахунок чого вдалося прорвати російську оборону, ми поговорили з безпосередніми учасниками штурмів, а також побували в артилеристів, без підтримки яких не обходиться жодна атака на позиції противника. Текстова публікація тут

Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на F-16

Президент США Джо Байден підтвердив згоду на навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

«Я сказав Зеленському (президентові України Володимиру Зеленському – ред.), що буде розпочато навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16. Щоб Україна могла себе захистити», – заявив американський лідер під час переговорів зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським під час пресконференції на саміті G7.

За даними ЗМІ, американський президент Джо Байден повідомив лідерам «Групи семи», що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на F-16. Про це тут

Ґутерріш на саміті G7: настав час реформувати Радбез ООН

Генсекретар ООН Антоніу Ґутерріш під час виступу на саміті «Групи семи» у Хіросімі заявив, що вважає за необхідне реформувати Раду безпеки ООН і Бреттон-Вудську систему, оскільки вони перестали відповідати сучасним реаліям.

Ґутерріш зазначив, що ці інститути відповідали світоустрою на момент свого формування в 1945 році. З того часу, на його думку, вони застаріли і стали неефективними.

«Глобальна фінансова архітектура – застаріла, дисфункціональна і несправедлива, – цитує голову ООН агентство Reuters. – Зіткнувшись із економічними кризами через пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну, вона не змогла виконати свою головну функцію та виступити страховою сіткою для світу». Детальніше тут

«Німці починають розуміти, що Росія – не партнер, а терорист» – посол Олексій Макеєв

На тлі війни в Україні німецький політикум та німецьке суспільство починають усвідомлювати, що Росія – це не партнер, а держава-терорист і що в інтересах самої ж Німеччини – допомогти Україні виграти цю війну. Цим, зокрема, пояснюється і суттєве збільшення військової допомоги, яку Київ отримує від Берліна, каже посол України в ФРН Олексій Макеєв.

Радіо Свобода поговорило з Макеєвим після того, як у Берліні з візитом побував президент України Володимир Зеленський. Результати цього візиту Макеєв називає «фантастичними». Текстова публікація тут

Далі коротко про те, що могли пропустити:

«Рашка», «лапті», «мордор». Чому українці дають глузливі назви Росії в час війни і що вони означають?

Які й чому назви для Росії придумали українці в час війни і яке їхнє значення, звідки вони походять? Треба одразу зауважити, що різними принизливими назвами йменує не лише Україна Росію, а й навпаки. Вже ледь не офіційними назвами України стали в Росії «Малоросія» та «Хохляндія» (від образливої назви «хохли» для українців).

Віднедавна на державних російських телеканалах від ведучих можна почути назву «свинорейх» на адресу України – тут, вочевидь, натяк на стереотипну любов нібито всіх українців до сала в поєднані з «рейхом» як натяком на якусь «денацифікацію», якою Кремль виправдовує свою агресію проти України. Але й українці не залишаються в боргу. Про це тут

Мовний скандал. Директор школи і вчителька отримали догани після інциденту з російською мовою

У школі №126 Дніпра стався інцидент. Вчителька спілкувалася з учнями російською мовою – мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату. Мати поскаржилась директору школи й у кілька інстанцій. Каже, що перевірки й виховні заходи в школі провели формально.

Водночас в адміністрації закладу зазначають, що ситуацію з’ясували, факт булінгу (цькування) дитини не підтвердився. Разом з тим директорка школи й вчителька отримали догани за недотримання мовного законодавства.

Як стався інцидент, що кажуть сторони конфлікту та чи можна запобігти таким ситуаціям надалі? Читайте за лінком

Рада Європи створила реєстр збитків, завданих Україні Росією

Рада Європи на саміті в Ісландії, створила міжнародний реєстр збитків, яких Росія завдала Україні з початку повномасштабного військового вторгнення. Про це 16 травня оголосив президент Франції Емманюель Макрон.

Французький лідер закликав країни світу долучатися до розробки реєстру. Він буде відкритий для фізичних, юридичних осіб та для уряду України. У реєстрі фіксуватимуться факти про завдані збитки та вимоги про компенсацію.

Раніше ідею створення такого реєстру підтримали президенти Німеччини та Польщі.

«Евакуація» провалилася, кількість військових РФ збільшується». Що відбувається на окупованій частині півдня?

До чого готуються російські військові на півдні України? Чи змінюється їхня кількість в окупованих районах Запорізької й Херсонської областей? Як місцеві жителі поставилися до «евакуації», яку оголосили окупаційні сили, і для чого вона була організована? Чи прискорюється примусова російська паспортизація, а також мобілізація у регіоні?

Все це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя». Текстова публікація тут

Кримчанка, яка годує ЗСУ: історія про втрату дому, чоловіка і нову справу, яка підтримує бійців на фронті

Як члени україномовної родини стали ворогами в Криму і що означає втратити чоловіка на фронті?

Волонтерка Юлія Гаврилюк розповіла про загибель свого чоловіка – майданівця, учасника АТО, оборонця України Володимира Гаврилюка. А також про нову справу, яка об'єднала людей для допомоги армії. І що таке реторти та чому на них такий попит у ЗСУ? текстова публікація тут

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18 травня українці відзначали Всесвітній день вишиванки. Копія вишиваної сорочки, відтвореної з тією, в яку був вбраний провідник Організації українських націоналістів (ОУН) Степан Бандера, допомагає українській армії сьогодні. Волонтерки відшили взір із вишиванки Бандери. За вилучені від продажу «сорочок-бандерівок» гроші купують необхідні для українських воїнів речі.

«Бандера Military Style» – найбільш популярна вишивана сорочка у проєкті «Вишивка в одязі видатних українців». А відтворили вишивану сорочку Бандери львівські вишивальниці.

Учасники проєкту «Вишивка в одязі видатних українців» наголошують, що для українців вишиванка – це маркер української ідентичності, закодована генетична пам’ять. І надалі учасники проєкту продовжують відтворювати сорочки відомих українців. Дивіться і читайте за лінком

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