Ґутерріш на саміті G7: настав час реформувати Радбез ООН

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш під час виступу на саміті «Групи семи» у Хіросімі заявив, що вважає за необхідне реформувати Раду безпеки ООН і Бреттон-Вудську систему, оскільки вони перестали відповідати сучасним реаліям.

Ґутерріш зазначив, що ці інститути відповідали світоустрою на момент свого формування в 1945 році. З того часу, на його думку, вони застаріли і стали неефективними.

«Глобальна фінансова архітектура – застаріла, дисфункціональна і несправедлива, – цитує голову ООН агентство Reuters. – Зіткнувшись із економічними кризами через пандемію Covid-19 і вторгнення Росії в Україну, вона не змогла виконати свою головну функцію та виступити страховою сіткою для світу».

Раніше Ґутерріш уже критикував устрій організації, яку він очолює. «Я висловлюся дуже ясно: Рада безпеки не змогла зробити все, що в її силах, щоб запобігти і закінчити цю війну. І це викликає величезне розчарування і гнів», – говорив він під час візиту до Києва у квітні 2022 року.

Рада безпеки ООН була заснована у 1945 році. Відповідно до статуту ООН, рішення у ній ухвалюють на основі згоди всіх країн-членів. До них входять п’ять постійних членів – США, Велика Британія, Франція, Росія і Китай – і 10 непостійних. Останнім часом Росія неодноразово користувалася правом вето, блокуючи невигідні їй пропозиції міжнародного співтовариства.

У грудні 2022 року Україна закликала позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки і виключити її з ООН. Однак, за чинним статутом ООН, це неможливо зробити без згоди самої Росії.

Бреттон-Вудська система – міжнародна система організації фінансових відносин і розрахунків, прийнята 1944 року. Вона започаткувала такі організації, як Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародний валютний фонд (МВФ), покликані забезпечувати фінансову безпеку країн світу і валютне співробітництво.