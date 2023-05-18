Російські війська розглядають як «реалістичний сценарій» відступ на північ Криму – ГУР

Російські військові розглядають як «реалістичний сценарій» відступ до деяких рубежів в окупованому Криму, заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, про подібні плани російських військ свідчить наявність оборонних споруд на півночі Криму.

«Вони готують ешелоновану оборону. Важливо, що це робиться на півночі Криму. Це говорить про те, що рашисти як реалістичний сценарій розглядають у тому числі відступ до певних рубежів», – заявив Юсов в ефірі українського загальнонаціонального телемарафону.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю YouTube-каналу «Різні Люди» заявив, що деокупація Криму буде схожа на звільнення інших українських територій, а налаштовані проросійськи жителі півострова залишать його.

До цього Кирило Буданов заявляв, що підготовка до контрнаступу Збройних сил України «йде за планом», але самі плани щодо його реалізації він не озвучуватиме.

Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що Україна не зможе деокупувати півострів завдяки фортифікації й формуванню оборони.

На початку травня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що представники підконтрольних Росії адміністрацій у Криму залишають півострів.

10 травня журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії опублікували інтерактивну карту Криму з 223 діючими, тимчасовими і законсервованими військовими об’єктами Росії у 10 категоріях з геолокаціями.

Серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів та палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки і місця чергування ППО, полігони й навчальні центри, деякі підприємства військово-промислового комплексу, а також фортифікаційні споруди військ РФ.