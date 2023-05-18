Залізничні колії в Криму «втомилися» через перевезення зброї – речник ГУР

В українській військовій розвідці прокоментували події на залізниці в окупованому Криму. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону заявив, що кримська залізниця «втомилася» від постійного перевезення озброєння.

«По тих коліях перевозять, зокрема, зброю, боєприпаси, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для загарбницької війни проти України. Для того, щоб вбивати цивільних українців і українських захисників. Цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують», – вказав Юсов.

За словами представника розвідки, «нормальна інфраструктура почне працювати тоді, коли Крим повернеться в Україну».

Раніше російський голова Криму Сергій Аксьонов підтвердив, що у Сімферопольському районі з рейок зійшли вагони із зерном. «Рух електропоїздів на перегоні Сімферополь – Севастополь припинено. Для пасажирів буде організовано трансфер автобусами. Тримаю ситуацію на особистому контролі», – написав він.

Російська державна агенція «РИА Новости» з посиланням на Кримську залізницю пише, що аварія вантажного поїзда сталася через «втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту».

Офіційно про вибух російська влада Криму не повідомляла. У повідомленнях телеграм-каналів, які першими інформували про інцидент, ішлося, що о 8:20 на коліях стався вибух.