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У Криму через вибух на залізниці зупинили рух електропоїздів Сімферополь – Севастополь

Пасажирів тимчасово доставлятимуть автобусами

В окупованому Криму стався вибух на залізниці, рух електропоїздів на лінії Сімферополь – Севастополь зупинений. Про це повідомляють російські телеграм-канали, зокрема, видання Baza вказує, що вибух був зафіксований о 8:20, через це з рейок зійшли пʼять вагонів із зерном.

Пасажирів тимчасово доставлятимуть автобусами, вказують представники російської влади окупованого півострова.

Оперативно перевірити ці повідомлення можливості немає.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Зазвичай російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО».

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