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Політика

Викрито військові об’єкти РФ в Криму: військам приготуватися?

  • Журналісти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії виявили понад 200 військових об'єктів у Криму та відобразили їх на інтерактивній мапі. Це – полігони, бази палива, склади боєприпасів, місця розташування РЛС і ППО, штаби, військові частини, аеродроми та бази Чорноморського флоту. На мапі всі ці дані позначені з точними координатами та фото. Ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму.

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:

  • Бійці 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ звітують, що розгромили під Бахмутом підрозділи 72-ї окремої мотострілецької бригади РФ, звільнили частину території і взяли в полон російських бійців. Російське міністерство оборони не коментує. А засновник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявляв про втечу 72-ї мотострілецької бригади з-під Бахмута та нібито 500 тіл російських найманців. Що насправді сталося під Бахмутом?
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не зможе взяти участь у засіданні Військового комітету НАТО 10 травня «через напружену оперативну ситуацію» – навіть у форматі відеоконференції, повідомив голова Військового комітету НАТО. Що це означає? Докладніше у «Свобода Live».
Як бої за Бахмут змінили війну з Росією
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Як бої за Бахмут змінили війну з Росією

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