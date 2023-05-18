Росія готувала депортацію українців ще до початку повномасштабного вторгнення – правозахисники

Росія заздалегідь готувалася до примусового вивезення українців із окупованих територій під прикриттям «евакуації» – про це заявила аналітикиня Центру прав людини ZMINA Онисія Синюк, передає пресслужба організації 18 травня.

ZMINA проаналізувала свідчення людей, були депортовані, а також дані з відкритих джерел від початку повномасштабного вторгнення до 4 березня 2023 року.

За її висновками, в Росії не було законних підстав для вивезення українців. Синюк вказує на дві підстави називати переміщення евакуацією за міжнародним правом: якщо це необхідно для безпеки населення або вагомих причин військового характеру.

«Росія часто посилається на гуманітарну катастрофу як підставу для евакуації, але катастрофу створила сама РФ, як це було, зокрема, в Маріуполі», – аргументує вона.

Читайте також: До України із РФ повернули 6-річну доньку українських військових, які були в полоні – омбудсмен

Також, пріоритетною мала б бути евакуація в межах рідної держави цивільних.

Крім того, російська влада не повертає громадян України додому, як того вимагає міжнародне право.

«Нам відомі випадки, коли українців в Росії відразу по приїзду змушували їхати далі вглиб РФ, ізолювали від людей, з якими вони приїхали, та садили на потяги, не повідомляючи, куди вони відправляються. Депортованим українцям також відмовляли у продажі квитків у треті країни з різними аргументаціями: відсутність у дитини свідоцтва про народження, епідемія коронавірусу в Європі», – розповіла правозахисниця.

Вона вказує на те, що Росія мала сплановану політику та підготовлену інфраструктуру для переміщення цивільних:

«Вже станом на 20 лютого 2022 року, ще до початку повномасштабного вторгнення, уряд Ростовської області РФ повідомляв про підготовку 188 пунктів постійного розміщення (ПТР) для «жителів Донбасу». Станом на жовтень 2022 року на території РФ було розгорнуто 807 ПТР».

Читайте також: «Народ зберігся і житиме вільно» – Зеленський у День памʼяті жертв геноциду кримських татар

Крім того, російські військові зривали евакуацію на вільну територію України та обстрілювали гуманітарні коридори, нагадує Синюк.

За висновками правозахисниці, Росія психологічно тиснула на жителів окупованих територій, змушуючи їх виїздити до РФ, навіть якщо формально таке вивезення не було примусовим.

«Зокрема, у Харківській та Херсонській областях були задокументовані випадки, коли російські військові повідомляли місцевим жителям, що після деокупації територій Україна автоматично визнає населення колаборантами, адже вони залишалися на окупованій території», – йдеться в повідомленні організації.

Організація з безпеки та співробітництва у Європі на початку травня опублікувала звіт щодо депортації та примусового переміщення українських дітей Російською Федерацією. За її висновками, вивезення дітей «може містити елементи злочину проти людяності».

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.