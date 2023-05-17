До України із РФ повернули 6-річну доньку українських військових, які були в полоні – омбудсмен

До України із РФ повернули шестирічну дочку українських військових, які тривалий час перебували в російському полоні, повідомив уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець.

«Мама й тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати», – повідомив Лубінець у фейсбуці.

За його словами, після звільнення з полону мама дівчинки звернулася до Офісу уповноваженого з проханням посприяти в поверненні доньки.

Лубінець каже, повернення дитини сталося, зокрема, завдяки взаємодії уповноважених України та РФ.

На сьогодні, за даними української влади, офіційно відомо про майже 20 тисяч дітей, депортованих Росією з окупованих територій України.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».