У Празі пікетували посольство РФ з вимогою повернути депортованих з України дітей

Кілька десятків чехів та українців 15 травня пройшли протестним маршем від українського до російського посольства у столиці Чехії.



Активісти із українськими стягами та прапорами ЄС принесли дитячі іграшки, якими брязкали, дійшовши до російського посольства. Біля будівлі активісти розмалювали дорогу жовто-синьою крейдою та зробили написи «Поверніть українських дітей». У такий спосіб протестувальники хотіли вчергове привернути увагу до вивезення Росією тисяч дітей з окупованих територій України.

«Ми зібралися тут, пройшли цим маршем, аби вкотре нагадати про злочини проти дітей, які вчиняє РФ в Україні. Тисячі дітей були навмисно або примусово вивезені зі свого дому. Ми залишимо біля будівлі посольства Росії в Празі малюнки, аби його працівники не забували, що вчиняє Росія в Україні», – сказала співорганізаторка акції протесту Барбора Ганкова.



За словами організаторів акції протесту, Росія вчиняє акт геноциду, вивозячи українських дітей з окупованих територій України. Їх примусово чи під надуманими приводами депортують за тисячі кілометрів від рідних домівок до Росії, поселяють у табори перевиховання чи усиновлюють, зазначають організатори маршу.

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27 квітня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) в ухваленій резолюції визнала, що депортація та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії має ознаки геноциду.

Наприкінці березня Мінреінтеграції повідомляло, що незаконно депортованими до РФ вважаються 19 514 українських дітей.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президентові РФ Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, Путін та Львова-Бєлова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії. У РФ після ордеру на арешт Путіна і Львової-Бєлової заявили, що повернуть дітей Україні, коли будуть «безпечні умови».