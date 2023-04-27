ПАРЄ визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Росії. Про це 27 квітня повідомила депутатка Верховної Ради Євгенія Кравчук, яка бере участь у роботі української делегації в ПАРЄ.

За її словами, ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

Повна назва резолюції – «Депортація та примусове переміщення українських дітей та інших цивільних осіб до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території України: створення умов для їх безпечного повернення, припинення цих злочинів та покарання винних».

Резолюція наголошує, що «задокументовані факти депортації та насильницького переміщення українських дітей підпадають під дію Конвенції про геноцид 1948 року, стаття 2 якої визначає, що насильницьке переміщення дітей з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу вважається злочином геноциду».

ПАРЄ привітала рішення Міжнародного кримінального суду від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт президента РФ Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової та закликала держави-учасниці Римського статуту вжити заходів для виконання своїх зобовʼязань щодо цього рішення.

У заяві суду йшлося, що Путін і Львова-Бєлова підозрюються в незаконній депортації дітей. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) та Україною.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.