Рада федерації Росії схвалила закон про покарання за сприяння суду, який видав ордер на арешт Путіна

Рада федерації, верхня палата парламенту Росії, 26 квітня схвалила закон про кримінальне покарання за підтримку рішень міжнародних організацій, у яких не бере участі Росія. Згідно із документом, за такі дії можна буде отримати до пʼяти років позбавлення волі. Це стосується й підтримки рішень Міжнародного кримінального суду в Гаазі, який у березні виписав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

У російському Кримінальному кодексі має зʼявитися нова стаття під номером 284.3. Під неї підпадатиме «сприяння у виконанні рішень міжнародних організацій, у яких не бере участі Росія, а також іноземних держорганів про кримінальне переслідування посадових осіб, військовослужбовців та добровольців, які сприяють виконанню завдань, покладених на Збройні сили РФ».

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та російського дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. У заяві суду йшлося, що ці особи підозрюються в незаконній депортації дітей з України. Рішення МКС було підтримане США, більшістю країн Євросоюзу (спільне рішення ЄС було заблоковано Угорщиною) та Україною.

Росія не визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та не бере участі в його роботі. Москва не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду, з 2016 року.